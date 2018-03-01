На Нагатинской набережной, в районе проспекта Андропова, дом 11, загорелся пришвартованный трехпалубный теплоход. Огонь площадью в тысячу квадратных метров охватил все три палубы, сообщили источники в МЧС. На борту никого нет.

В экстренных службах отметили, что пожару присвоили второй — повышенный уровень сложности. Рядом с теплоходом стоит другое судно, на которое может переброситься огонь. К месту происшествия выдвинулся пожарный корабль «Полковник Чернышев».

Публикация от Vadim Tsindrenko (@prmaestro) Мар 1, 2018 в 9:18 PST

Публикация от Kir Stepanoff 🇷🇺 (@kir.stepanoff) Мар 1, 2018 в 9:11 PST

Публикация от An Gu (@angu_motorola) Мар 1, 2018 в 10:00 PST

Источник: «Говорит Москва»