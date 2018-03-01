Горящий трехпалубник на Москве-реке
На Нагатинской набережной, в районе проспекта Андропова, дом 11, загорелся пришвартованный трехпалубный теплоход. Огонь площадью в тысячу квадратных метров охватил все три палубы, сообщили источники в МЧС. На борту никого нет.
В экстренных службах отметили, что пожару присвоили второй — повышенный уровень сложности. Рядом с теплоходом стоит другое судно, на которое может переброситься огонь. К месту происшествия выдвинулся пожарный корабль «Полковник Чернышев».
Источник: «Говорит Москва»
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