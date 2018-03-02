Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук открыто обратилась к депутату Леониду Слуцкому. Девушка признала, что была одной из трех журналисток, анонимно обвинивших парламентария в домогательствах.

Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала Дарья Жук, продюсер «Дождя»

«Теперь у меня к вам только один вопрос: вы и сейчас будете все отрицать?» — заключила журналистка. Жук также сообщила, что подала жалобу на домогательства Слуцкого в комиссию Госдумы по этике.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого коллеги депутата от ЛДПР призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками. 27 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о нежелании разбираться со скандалом вместо выборов. Позднее замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе в прямом эфире подтвердила случаи домогательства со стороны Слуцкого. Сам депутат обвинения отвергнул и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «Дождь»