В Таганском районе выставили на аукцион два дореволюционных здания
В Таганском районе Москвы выставили на аукцион две двухэтажки дореволюционной постройки. Здания располагаются по адресу: Съезжинский переулок, 10, строения 1 и 2.
Общая площадь зданий составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Стартовая стоимость лота — 90,8 миллиона рублей. Заявку можно подать до 29 марта. Торги состоятся 4 апреля.
Новому владельцу придется провести ремонтные и строительно-монтажные работы. После этого он сможет использовать здания по своему усмотрению, если на это согласится департамент культурного наследия Москвы.
Источник: «Москва»
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