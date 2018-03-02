В Таганском районе Москвы выставили на аукцион две двухэтажки дореволюционной постройки. Здания располагаются по адресу: Съезжинский переулок, 10, строения 1 и 2.

Публикация от Pasha Mutevilidi (@mutevilidi) Окт 2, 2015 в 6:06 PDT

Общая площадь зданий составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Стартовая стоимость лота — 90,8 миллиона рублей. Заявку можно подать до 29 марта. Торги состоятся 4 апреля.

Новому владельцу придется провести ремонтные и строительно-монтажные работы. После этого он сможет использовать здания по своему усмотрению, если на это согласится департамент культурного наследия Москвы.

Источник: «Москва»