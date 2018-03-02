В московском районе Солнцево построят новый гипермаркет Metro Cash & Carry.

Торговый центр появится по адресу Боровское шоссе, владение 12. Его общая площадь составит около 9 400 квадратных метров, из которых порядка 6 500 квадратных метров придется на торговую площадь. Рядом расположится открытая автостоянка на 260 машино-мест.

Строительство планируют завершить в начале 2020 года.

Немецкая торговая сеть Metro Cash & Carry вышла на российский рынок в 2000 году. Сейчас она насчитывает 89 магазинов в 50 регионах страны.

Источник: Мосгосстройнадзор