Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: возобновление туров в Египет, новая оппозиция, защитники Слуцкого, необычные смерти россиян, топ работодателей и еще десять событий.

Великобритания против Путина

Из-за скандала с отравлением Скрипалей Лондон решил выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль все обвинения отрицает, но российские власти готовят ответную высылку сотрудников дипмиссии и санкции для СМИ.

Бойкот российских соревнований

Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России и тренироваться на ее территории, так как это может угрожать их безопасности. Также страна призвала международные спортивные федерации не устраивать турниры в российских городах.

Стыд за Россию

Проживающая в Лондоне дочь Олега Тинькова обвинила президента Владимира Путина в конфликте с Великобританией и заявила, что ей теперь стыдно называть себя русской. Затем девушка удалила свой пост из инстаграма, после чего в соцсетях началась ее травля.

Откровения президента

Владимир Путин рассказал о вынужденном переезде из родного Санкт-Петербурга в Москву в 1996 году, когда он покинул пост первого заммэра Анатолия Собчака. По словам главы государства, он собирался работать таксистом, но потом его пригласили в Управделами президента в Москве.

Новая оппозиция

Кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Дмитрий Гудков создадут оппозиционную партию на основе существующей «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева. «Партию перемен» позиционируют как антипутинскую, выступающую против «дряхлеющего диктатора». Организация собирается сотрудничать с «Яблоком».

Открытие мемориала Немцову

Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной доски на доме политика в Москве, которое организовала кандидат в президенты Ксения Собчак. По их мнению, она использует память об оппозиционере для агитации.

Защитники Слуцкого

Сторонники ЛДПР провели пикет в поддержку депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах к журналисткам. Активисты уверены, что обвинения против него выдвигают прозападные СМИ в рамках заказной кампании. Также за него вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Необычные смерти Россиян

С 2012 года россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин и реже — от болезней, на лечении которых поручили сосредоточиться в «майских указах». Изменения в статистике объясняют тем, что «заболевания стали перекидывать» и записывать в отчет о смерти «не причину, а повод».

Возобновление туров в Египет

Российская компания Tez Tour возобновила продажу туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром. Первые рейсы запланированы на 11 апреля.

Пенсионные потери

В 2017 году россияне потеряли как минимум 57 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями. По мнению экспертов, население в принципе не понимает принципы работы современной пенсионной системы.

Предложение отменить ЕГЭ

В Госдуме предложили отказаться от проведения ЕГЭ. Предполагается, что переход на традиционные экзамены позволит родителям школьников не тратить деньги «на дрессировку по определенному набору заданий» у репетиторов.

Лучшие работодатели России

HeadHunter обновил рейтинг лучших российских работодателей. По результатам опроса самих сотрудников, наивысшей оценки удостоилась компания «Сибур». Второе место досталось «Росатому», а третье — Nvidia.

Отключение гифок в «историях»

Приложения Instagram и Snapchat временно отключили функцию добавления GIF-файлов в «истории» из-за обвинений в расизме. В поисковике Giphy заявили, что анимация со счетчиком убитых темнокожих появилась в базе из-за ошибки. Функция снова станет доступна, когда найдется способ предотвратить подобные ситуации.

Запуск обновленного Мосэкомониторинга

Спустя полгода технических работ московские власти запустили обновленный сайт Мосэкомониторинга. На нем появилась интерактивная карта, на которой можно следить за загрязнением воздуха в Москве. Также разрабатывается раздел, посвященный метеопоказателям и условиям рассеивания выбросов по городу.

Вековая жара

Глобальное потепление и экстремальные погодные условия в России продлятся весь XXI век. Эксперты предсказывают сильное увеличение температур зимой и длительные засухи летом, которые приведут к пожарам и вытеснению лесов степью. Изменения станут заметны уже к 2050-м годам.