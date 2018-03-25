Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: новая угроза Telegram, обвинения в домогательствах со стороны Жириновского, прививки от наркомании, акция #DeleteFacebook и еще 10 новостей.

Переизбрание Путина

На выборах 18 марта действующего президента России Владимира Путина поддержало рекордное количество избирателей — более 56,2 миллиона. Он набрал 76,69 % голосов при явке свыше 67 %. Несмотря на небывалое доверие к результатам, Путин уже пообещал не засиживаться до 100 лет. Предполагается, что на своего преемника он укажет к 2020 году.

Бойкот Госдумы

Десятки СМИ решили ограничить свою работу с Госдумой после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого с журналистками. В ответ на это нижняя палата парламента лишила объявившие бойкот издания аккредитации. Журналисты решили уведомить о происходящем ОБСЕ и парламенты всех стран Евросоюза, а также Сенат и Конгресс США.

Обвинения в домогательствах со стороны Жириновского

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, во время интервью в 2006 году его «за руки пытались вывезти из здания и отвезти в корпоративную сауну ЛДПР». О подобных случаях в комментариях под постом журналиста сообщили и другие мужчины.

Новая угроза Telegram

Верховный суд отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит данные в течение 15 дней, Роскомнадзор запустит процедуру блокировки. Павел Дуров уже заявил, что Telegram не выдаст ключи спецслужбе.

Рейс «на Берлин!»

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов из Внукова в берлинский аэропорт Тегель и предложил скидки на 9 мая. При этом на сайте авиакомпании появилось изображение самолета с лозунгом «На Берлин!», получившим широкое распространение во время похода Красной армии против фашистской Германии.

Проблемы с польскими визами

Все визовые центры Польши в России временно закроются для продления контракта с провайдером VFS Global. Документы будет принимать только консульский отдел посольства в Москве по предварительной регистрации. В Польше заявили, что решение не связано с политикой. Возобновление работы визовых центров ожидается в начале апреля.

Закрытие Британского совета

Британский совет объявил о прекращении своей деятельности в России по просьбе министерства иностранных дел. «В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за понимание», — добавили в организации.

Девочка-«кранты» из Волоколамска

Десятилетняя жительница Волоколамска Татьяна Лозова стала интернет-героем после того, как показала «кранты» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на стихийном митинге из-за свалочных газов. Впоследствии он пообещал закрыть старую часть полигона «Ядрово» уже на следующей неделе. А в самом Волоколамском районе из-за мусорного скандала сменился руководитель.

Прививки от наркомании

Национальный научный центр наркологии создает вакцину, препятствующую формированию зависимости от опиатов. В будущем ученые планируют распространить действие лекарства и на другие виды психоактивов. В случае успешных испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании.

Пользователи против Facebook

В соцсетях развернулась акция #DeleteFacebook. Ее участники призывают удалить приложения компании из-за скандала с утечкой данных пользователей к агентству Cambridge Analytica, которое подозревают в систематическом вмешательстве в выборы. Бойкот уже поддержали создатель SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь WhatsApp Брайан Эктон и британская группа Massive Attack.

Начало реализации закона Яровой

С 1 июля в России введут минимальные требования по реализации закона Яровой о хранении данных абонентов и пользователей интернета. Архивную копию создадут для аудиозаписей разговоров и СМС. Так как в стране пока нет инфраструктуры для хранения всего массива данных, требования будут вводить постепенно.

Анализ крови у водителей

Госдума утвердила новый порядок определения степени опьянения водителей. Теперь сотрудники ДПС могут проверять у подозреваемых в алкогольном опьянении содержание спирта в крови. При подтверждении нарушения водителей ждет штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Лапшичная сеть от «Шоколадницы»

Владелец «Шоколадницы» Александр Колобов займется продвижением американской сети лапшичных ресторанов Panda Express в России. Колобов планирует открыть около семи закусочных до конца года и еще столько же в 2019 году. Располагаться они будут в основном на фуд-кортах.

Открытие новых станций метро

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро открыли три новые станции — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Их строительство началось в 2011 году.

Загрязнение Москвы-реки

Блогер Иван Ежиков обвинил коммунальные службы в загрязнении Москвы-реки. По его словам, коммунальщики устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне в 100 метрах от «Москва-Сити». «Очевидно, [свалки снега] оставят таять и отравлять город. Шансов успеть убрать их до таяния почти нет», — заявил Ежиков.