Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: митинг в честь победы Путина на выборах, закрытие «Росправосудия», мусорные протесты в Подмосковье и еще восемь событий.

Победоносный Путин

Кремль планирует провести митинг в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Акция на Манежной площади в Москве может состояться в ночь на 19 марта — еще до завершения подсчета голосов. The Village рассказал, как можно попытаться противостоять такому исходу голосования.

Замурованные соседи Шувалова

Алексей Навальный опубликовал новое расследование об элитном жилом доме в Подмосковье, одна сторона которого замурована, чтобы жильцы не смотрели в сторону усадьбы первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. На сайте архитектурного бюро отмечалось, что окна с одной из сторон здания запрещалось делать «по соображениям безопасности».

Угрозы студентам МГУ

Деканат факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ потребовал от студентов, выступивших за перенос фан-зоны ЧМ-2018 от главного здания университета, отозвать свои подписи под петицией. Их обвинили в выступлениях против власти и бандитизме и пригрозили уголовными делами.

Петиция против Слуцкого

На Change.org появилась петиция с требованием привлечь депутата Леонида Слуцкого к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». 8 марта у Госдумы прошли пикеты с аналогичными лозунгами, а Алексей Навальный опубликовал расследование о его нарушениях. Также парламентария просят уволить из МГУ.

Закрытие «Росправосудия»

Поисковик по судебным решениям «Росправосудие» прекратил свою работу. Создатели пояснили, что лица, упомянутые в опубликованных документах, постоянно жаловались на деятельность проекта и угрожали команде уголовными делами.

Приговор Гальперину

Суд приговорил оппозиционера Марка Гальперина к двум годам условного срока за призывы к экстремизму. По версии следствия, в 2016 году он опубликовал два ролика с призывами к смене власти. Сам Гальперин отрицает свою вину.

Умирающие россияне

Россияне продолжили умирать быстрее, чем рождаться. По итогам 2017 года число умерших в России превысило количество родившихся на 8 %. Годом ранее эта разница составляла всего 0,1 %. Естественный прирост населения наблюдался лишь в 27 регионах против 39 в 2016-м.

Освежитель воздуха для чиновников

Перед департаментом природопользования Москвы появился гигантский освежитель воздуха с надписями «Народу от Кульбачевского» и «Это вам вместо сайта mosecom.ru». Ведомство Антона Кульбачевского уже трижды сорвало сроки перезапуска сайта Мосэкомониторинга с данными о загрязнении воздуха.

Элитные авиадебоширы

«Аэрофлот» выяснил, что большинство дебоширов, нападающих на сотрудников компании, являются элитными участниками программы лояльности. Теперь их начнут лишать привилегий и накопленных миль. При этом на сам «Аэрофлот» пожаловались за хамские манипуляции посадочными местами.

Мусорные протесты в Подмосковье

В Волоколамске устроили многодневную акцию протеста против работы мусорного полигона «Ядрово». Местные жители решили блокировать движение грузовиков, маршируя по пешеходному переходу на дороге к свалке. Разворачивающиеся мусоровозы провожали криками «В Москву вези!».

«Оскар» за допинг

Картина «Икар» о российской допинг-системе получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В ее подготовке участвовал бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков. После увольнения он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.