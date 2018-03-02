РЖД вновь запустила поезда «Сапсан» между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом с остановкой в Москве.

Маршрут решили вернуть из-за ЧМ-2018, который пройдет в России в июне и июле. Шесть матчей первенства должны состояться в Нижнем Новгороде. Уточняется, что «Сапсаны» на этом маршруте не отменят после ЧМ.

Кроме того, РЖД хочет сократить время «Сапсанов» в пути. Ускорят поезда, которые хотя по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

По словам директора по пассажирским перевозкам компании Дмитрия Пегова, если продолжать работу по повышению скорости, то «Сапсан» ускорится еще на несколько минут. Однако все будет зависеть от состояния инфраструктуры.

«Сапсаны» уже ходили между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, но с июня 2015 года РЖД перевела эти поезда на маршрут Москва — Санкт-Петербург.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» запустили в 2009 году. Сейчас в парке РЖД 16 таких поездов.

Источник: «Коммерсантъ», «Ведомости»