3 марта в связи с проведением праздничного мероприятия для автомобилей перекроют несколько улиц около стадиона «Лужники».

С 08:00 до 19:00 будет перекрыто движение на улице Доватора, а также на участках 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова и на улице Ефремова от улицы 3-й Фрунзенской до улицы Трубецкой. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по участку на улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

На этих улицах с 00:00 3 марта введут запрет парковки до окончания мероприятия. В связи с перекрытиями на усиленный режим работы переведут Московский метрополитен, МЦК и наземный транспорт.

Обратите внимание на перекрытия 3 марта. Просим, по возможности, пользоваться общественным транспортом. pic.twitter.com/74qR2vOLCb — Московский транспорт (@DtRoad) March 2, 2018

Тем, кто захочет попасть на концерт, ЦОДД рекомендует пользоваться станциями метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК — «Лужники». Добраться из центра к месту проведения мероприятий можно на автобусах А и м3. Также можно воспользоваться маршрутами: № 64 — от метро «Смоленская», № 255 — от метро «Кропоткинская», № 806 — от метро «Раменки», № т79 и троллейбусом № 28 — от метро «Парк культуры».

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом всех ограничений.

Ранее сообщалось, что 3 марта «Единая Россия» проведет массовую акцию в «Лужниках».

Источник: ЦОДД