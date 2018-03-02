3 марта ограничат движение транспорта в районе стадиона «Лужники»
3 марта в связи с проведением праздничного мероприятия для автомобилей перекроют несколько улиц около стадиона «Лужники».
С 08:00 до 19:00 будет перекрыто движение на улице Доватора, а также на участках 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова и на улице Ефремова от улицы 3-й Фрунзенской до улицы Трубецкой. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по участку на улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.
На этих улицах с 00:00 3 марта введут запрет парковки до окончания мероприятия. В связи с перекрытиями на усиленный режим работы переведут Московский метрополитен, МЦК и наземный транспорт.
Тем, кто захочет попасть на концерт, ЦОДД рекомендует пользоваться станциями метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК — «Лужники». Добраться из центра к месту проведения мероприятий можно на автобусах А и м3. Также можно воспользоваться маршрутами: № 64 — от метро «Смоленская», № 255 — от метро «Кропоткинская», № 806 — от метро «Раменки», № т79 и троллейбусом № 28 — от метро «Парк культуры».
Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом всех ограничений.
Ранее сообщалось, что 3 марта «Единая Россия» проведет массовую акцию в «Лужниках».
Источник: ЦОДД
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