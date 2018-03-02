По итогам 2017 года Россия заняла 57-е место из 59 в мировом рейтинге темпов роста цен на жилую недвижимость. Ниже России оказались только Перу и Украина, сообщается в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

С конца 2016 года цены на жилье в России опустились на 3 %, а с середины 2017 года — на 0,8 %. Дорожало же жилье весь 2016 год и первые три квартала 2017 года.

Лидерами списка остались Исландия, Гонконг и Чехия. Темпы роста цен на жилье в Исландии, например, составляют 15 %.

Global House Price Index Knight Frank выпускается с 2006 года. Индекс позволяет отслеживать и сравнивать динамику цен в национальной валюте.

Ранее Москва заняла 13-е место в рейтинге городов с самой дорогой элитной недвижимостью в мире, обогнав Берлин и Токио.

Источник: «РБК»