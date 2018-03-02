Парк возле Ростокинского акведука благоустроят и озеленят.

Работы проведет победитель электронного аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 15 марта.

Подрядчику предстоит привести в порядок дорожки и газоны, установить скамейки на детских и спортивных площадках, а также высадить деревья и кустарники и обновить наружное освещение.

Завершить все работы нужно будет в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Ростокинский акведук построен инженером Фридрихом Вильгельмом Бауэром в 1804 году по поручению Екатерины II. Этот мост стал частью Мытищинского водопровода — первой в Москве системы водоснабжения. В 2004–2007 годах Ростокинский акведук отреставрировали.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы