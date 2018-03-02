3 и 4 марта из-за метели и снегопада в Москве и Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение.

В субботу, 3 марта, резко понизится атмосферное давление — до 741 миллиметра ртутного столба, и в город придут снегопады и небольшое потепление.

В воскресенье, 4 марта, ожидается снег, сильный, ветер с порывами 15-20 метров в секунду, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица. В этот день в столичном регионе выпадет 8-10 миллиметров осадков — четверть месячной нормы.

Ранее сообщалось, что Балканский циклон принесет в Московский регион потепление и снегопады.

Источник: агентство «Москва»