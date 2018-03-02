Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Борьба с птичьим гриппом

Роспотребнадзор напомнил меры профилактики против птичьего гриппа. Новые вспышки заболевания зарегистрировали в январе — феврале 2018 года 14 стран. Россиянам рекомендуют привиться против сезонного гриппа и не посещать птицеводческие хозяйства.

Видеозвонки в Instagram

В Instagram проводят тестирование сервиса голосовых и видеозвонков, который может запуститься уже в ближайшее время. Один из читателей TechCrunch обнаружил в исходном коде Android-версии приложения набор иконок с камерой и телефонной трубкой под именами Video Call и Call.

Новые снегопады в Москве

Балканский циклон принесет в Московский регион потепление и снегопады. В воскресенье, 4 марта, выпадет четверть месячной нормы осадков. Температура днем в воскресенье составит минус 5 градусов. Ожидается сильный ветер.

Новый формат Starbucks

Сеть Starbucks запустила в подмосковном Пушкине первую в России кофейню собственного формата Drive Thru. В заведении, открытом на Красноармейском шоссе, можно круглосуточно купить кофе не выходя из машины. С 08:00 до 23:00 кофейня также работает в обычном режиме.

Россия в рейтинге роста цен на жилье

По итогам 2017 года Россия заняла 57-е место из 59 в мировом рейтинге темпов роста цен на жилую недвижимость. Ниже России оказались только Перу и Украина. С конца 2016 года цены на жилье в России опустились на 3 %, а с середины 2017 года — на 0,8 %.

Рост заплат в российских компаниях

Российские компании планируют повысить зарплату сотрудникам в 2018 году. В 21 % компаний запланирована общая индексация зарплат всех сотрудников в среднем на 5 %, а в 69 % — дифференцированное повышение на 5,5 %. Наибольший рост зарплаты ждет работников hi-tech бизнеса — здесь запланирован средний рост на 8,1 %.