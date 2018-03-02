Адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Добрынин пожаловался в Генпрокуратуру на высказывания кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов 28 февраля.

По мнению адвокатов, Жириновский совершил административное нарушение по части 2 статьи 5.61 КоАП — оскорбление в публичном выступлении или средствах массовой информации. Максимальный штраф для физлиц по этой статье — до 5 тысяч рублей.

Владимир Жириновский также планирует подать заявление в Генпрокуратуру. Он хочет пожаловаться на Собчак за то, что она в ходе дебатов облила его водой. Жириновский считает, что Собчак нужно судить по статье статье 20.1 КоАП — «Мелкое хулиганство». Штраф по этой статье составляет до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Ранее в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1» Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой.

Участники президентской гонки прокомментировали The Village инцидент.

Источник: РБК