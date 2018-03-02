Министр культуры Владимир Мединский предложил снять фильм о событиях на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

По его словам, это не первый случай, когда Олимпиада стала «монетой в большой политике». Мединский считает, что по мотивам Игр можно снять политический триллер с элементами спортивной драмы.

«Но надо делать фильм про всю околоолимпийскую историю, про мельдоний, подтасовки, политику, мешающую спорту», — сказал министр. Он отметил, что можно упомянуть и хоккейную историю, но не делать ее центральной.

Источник: ТАСС