Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций в отношении России в связи с кризисом на Украине.

Действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру и территориальной целостности» страны, а также «способствуют незаконному присвоению активов», заявили в Белом доме.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пообещала, что действующая администрация США продолжит существующую политику в отношении России.

Евросоюз и США начали вводить санкции против России в марте 2014 года. Поводом для этого послужило обострение конфликта на Украине и вхождение Крыма в состав России. Изначально речь шла лишь о персональных визовых и финансовых ограничениях, однако затем они начали распространяться на целые отрасли экономики — энергетическую и финансовую. Впоследствии действие санкций неоднократно продлевалось. В правительстве допускают, что ограничения могут сохраниться вплоть до 2019 года.

Источник: ТАСС