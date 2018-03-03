Политик Алексей Навальный сообщил о срыве съезда «Партии прогресса», назначенного на сегодня, 3 марта.

Мероприятие планировалось провести в помещении, арендованном в Москве у компании «Кабинет — Новая площадь». В пятницу, 2 марта, организаторы направили в министерство юстиции уведомление о месте и времени проведения съезда.

«Через час нам звонит арендодатель: все отменяем, договор расторгаем. Завтра ничего не состоится ни при каких обстоятельствах. Ни за какие деньги. Владелец здания против. А он связан с правительством», — изложил Навальный разговор с представителями компании.

Политик отметил, что ближайшее время «Партия прогресса» постарается вновь провести съезд с соблюдением всех формальных требований.

В феврале бывший сторонник Навального Виталий Серуканов направил в министерство юстиции документы на регистрацию «Партии прогресса». Сам Навальный заявил о попытке украсть название его партии.

Источник: Алексей Навальный