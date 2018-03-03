Серебряный призер прошедших в Южной Корее Олимпийских игр выставил на продажу призовой автомобиль BMW X4 30d, подаренный российскими властями.

«На авто олимпийская символика „Команда России 2018“: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной», — написано в объявлении на сайте auto.ru.

Стоимость автомобиля — 4 миллиона рублей. Объявление о продаже выставлено от имени Александра Петрова. Имя спортсмена, которому принадлежит машина, остается неизвестным.

28 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подарил россиянам, занявшим призовые места на Олимпиаде в Южной Корее, автомобили BMW. Спортсмены, выигравшие золотые медали, получили модель X5 30d. За серебро олимпийцам вручили BMW X4 30d, а за бронзу — модель X4 20d.