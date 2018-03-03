Новый участок салатовой ветки метро откроют до конца марта
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируют открыть до конца марта.
Движение запустят на трех станциях: «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, строительные работы на станциях уже завершены.
С открытием нового участка салатовой ветки метро улучшится транспортная доступность Бескудниковского района, а также Западного и Восточного Дегунина.
В субботу, 10 марта, станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» салатовой линии закроют для присоединения новых станций.
Источник: «Интерфакс»
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