Новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируют открыть до конца марта.

Движение запустят на трех станциях: «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, строительные работы на станциях уже завершены.

С открытием нового участка салатовой ветки метро улучшится транспортная доступность Бескудниковского района, а также Западного и Восточного Дегунина.

В субботу, 10 марта, станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» салатовой линии закроют для присоединения новых станций.

Источник: «Интерфакс»