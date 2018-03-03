Росстат опубликовал данные о средней заработной плате федеральных чиновников в 2017 году.

118 800 рублей в среднем зарабатывали

федеральные чиновники в 2017 году

Больше всего в прошедшем году получали сотрудники аппарата правительства — более 227 тысяч рублей. Зарплата в администрации президента оказалась в среднем на 10 тысяч рублей меньше. Третье место заняла Счетная палата со средним показателем почти в 181 тысячу рублей.

Лидером среди министерств стало МЧС, чьи сотрудники получали 151,7 тысячи рублей в месяц. Следом расположились МИД (148,7 тысяч рублей) и Минфин (138,2 тысяч рублей). Самыми низкооплачиваемыми чиновниками стали работники Роспечати (59 тысяч рублей в месяц), Роснедр (60,2 тысяч рублей) и Ростуризма (61,3 тысяч рублей).

В целом за прошедший год заработная плата федеральных госслужащих выросла на 2,7 %.

Ранее федеральный чиновник рассказал The Village, как попасть на госслужбу, с кем для этого стоит дружить и чего ждать от такой работы.

Источник: Росстат