Московская полиция задержала несколько сторонников Алексея Навального на территории спорткомплекса «Лужники», где проходит митинг в поддержку Владимира Путина.

«ОВД-Инфо» пишет о задержании активистки Елены Захаровой, пришедшей на акцию с плакатом про Сирию. Еще один задержанный, Александр Гольцов, имел при себе наклейки и значки.

«Активистов держат в служебном помещение и запугивают их», — рассказал изданию координатор штаба Навального в Королеве Алексей Голышев. Захарову уже отвезли в отдел полиции по району Хамовники.

Источник: «ОВД-Инфо»