В Москве на базе Музея истории ГУЛАГа открыли центр документации с открытым доступом к архивам.

Посетители центра могут получить бесплатную консультацию и узнать о судьбе своих родственников, репрессированных с 1918 по 1960 годы. Сотрудники центра помогут в поиске данных из открытых источников, а также в составлении запросов в профильные ведомства.

В настоящее время центр работает в тестовом режиме, его штат будет меняться в зависимости от количества запросов от посетителей.

Источник: Агентство социальной информации