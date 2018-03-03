В подмосковном Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона «Ядрово», расположенного рядом с городом.

По подсчетам организаторов, в акции приняли участие более 5 тысяч человек. Местные жители требовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также остановить строительство мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов.

Как рассказал «Ведомостям» активист Сергей Гордеев, Роспотребнадзор выявил превышение предельно-допустимых концентраций сероводорода в самом Волоколамске в 2,5 раза. Гордеев обвинил местные власти в сокрытии информации о чрезвычайной экологической ситуации в городе, поскольку предоставленные ранее исследования МЧС не показали превышение ПДК.

В Волоколамске митинг против свалки в ядрово, воняет уже даже в домах и квартирах. Народу как на день города



Ещё пахнет тем, что чиновникам похуй на народ pic.twitter.com/wuW9o6gZbX — #MDK (@mudakoff) 3 марта 2018 г.

На полигон «Ядрово» отправляется весь северо-восточный мусор Москвы, мощность потока достигает 200 грузовиков в день. The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с «мусорными бунтами» в Подмосковье.

Источник: «Ведомости»