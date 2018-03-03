Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную парфюмерию в преддверии 8 Марта.

Ведомство напомнило, что духи, одеколоны, а также парфюмерные, туалетные и душистые воды различаются по доле душистых веществ и этилового спирта, стойкости запаха и прозрачности жидкости.

Продавец обязан предложить покупателю проверить содержимое упаковки, даже если товар обернут целлофаном или лентой. При этом у продавца можно попросить проверить работу аэрозоли.

На упаковке с духами должны быть указаны данные об изготовителе товара, стране происхождения, количестве и составе продукции, сроке годности, номере партии, а также об условиях хранения, способах применения и мерах предосторожности.

Кроме того, продавец обязан по требованию покупателя ознакомить его с документацией, содержащей сведения о соответствии товара требованиям закона. Вернуть парфюмерию надлежащего качества не получится, добавили в Роспотребнадзоре.

Источник: агентство «Москва»