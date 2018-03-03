МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве.

По данным спасателей, в ночь на воскресенье в столице начнется сильная метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. Также в городе ожидаются снежные заносы на дорогах. Непогода сохранится до конца завтрашнего дня.

Синоптики прогнозируют, что за сутки с небольшим на Москву выпадет более 40 % мартовской нормы осадков. Ранее Гидрометцентр уже объявил штормовое предупреждение из-за снегопада.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись.

Источники: МЧС, «Интерфакс»