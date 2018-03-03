Московский метрополитен намерен приобрести 594 вагона «Москва».

Так, 234 вагона закупят в 2018 году, а остальные — в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям.

Контракт, начальная цена которого составит 51,2 миллиарда рублей, станет для подземки пятым по стоимости с 2012 года. Объявить тендер и разместить конкурсную документацию метрополитен планирует в апреле.

Источник: «РБК»