Метрополитен закупит почти 600 вагонов «Москва» за 51 миллиард рублей
Московский метрополитен намерен приобрести 594 вагона «Москва».
Так, 234 вагона закупят в 2018 году, а остальные — в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям.
Контракт, начальная цена которого составит 51,2 миллиарда рублей, станет для подземки пятым по стоимости с 2012 года. Объявить тендер и разместить конкурсную документацию метрополитен планирует в апреле.
Источник: «РБК»
КомментарииПодписаться