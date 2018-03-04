Утром в воскресенье, 4 марта, в аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали 52 рейса.

По состоянию на 10:00 в аэропорту Шереметьево задержали 23 рейса. Еще девять рейсов задержали в Домодедове. Там же 14 рейсов отменили. Менее критичная ситуация во Внукове, где задерживаются три рейса, а отменено два.

В работе подмосковного аэропорта Жуковский изменений нет.

Накануне МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной метели с порывами ветра до 15 м/с, которая начнется в ночь 4 марта. Синоптики прогнозируют, что за сутки с небольшим на Москву выпадет более 40 % мартовской нормы осадков. Непогода сохранится до конца дня.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»