Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами
Фенольное соединение ресвератрол, которое содержится в винограде и какао, обладает антивирусным эффектом. Это доказали ученые из американских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Как выяснилось, высокое содержание этого вещества в клетках не дает вирусам размножаться на ранних стадиях заражения. Природный антиоксидант содержится в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.
Ранее выяснилось также, что после использования ресвератрола стареющие клетки начинают омолаживаться.
Источник: РИА «Новости»
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