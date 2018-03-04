Фенольное соединение ресвератрол, которое содержится в винограде и какао, обладает антивирусным эффектом. Это доказали ученые из американских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Как выяснилось, высокое содержание этого вещества в клетках не дает вирусам размножаться на ранних стадиях заражения. Природный антиоксидант содержится в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.

Ранее выяснилось также, что после использования ресвератрола стареющие клетки начинают омолаживаться.

Источник: РИА «Новости»