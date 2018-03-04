Месячная норма осадков в столице может выпасть к 8 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков заметил, что 4 и 5 марта в городе выпадет до 17 сантиметров снега, что составляет половину мартовской нормы, которая в Москве равна 34 сантиметрам. Из-за этого коммунальные службы города сегодня переведены в круглосуточный режим.

Новый снегопад в регионе начнется вечером 7 марта и продлится в течение дня 8 марта. «Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков», — добавил чиновник.

Источник: Агентство «Москва»