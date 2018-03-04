Число фреш-баров в 15 российских городах-миллиониках выросло за год почти в два раза — на 48 %. Это самый большой прирост среди всех форматов общепита, следует из исследования геосервиса 2ГИС.​

На февраль 2018 года в этих городах насчитывалось 2084 фреш-бара, акцент в которых сделан на свежевыжатые соки и безалкогольные коктейли. Большинство точек (850) находится в Москве, где за год их количество удвоилось.

Спрос на фреш-бары в России растет в первую очередь на фоне популяризации здорового образа жизни, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Значение имеет также тренд на популяризацию малого бизнеса среди молодых предпринимателей.

Другим фактором в пользу фреш-баров является небольшой объем вложений за счет маленьких площадей, простого оборудования и низких расходов на овощи и фрукты. Открыть полноценную точку питания обойдется минимум в 2 миллиона рублей, тогда как открытие точки с соками и смузи в торговом центре не превысит 500 тысяч рублей.

Стабильный рост в городах-миллионниках показывают и кофейни. Их число увеличилось за год на 25 % до 4,2 тысячи заведений. Из десяти проанализированных сегментов общепита отрицательную динамику показали лишь суши-бары: их число снизилось на 3,8 %, до 1,05 тысячи точек.

Всего в 15 крупнейших городах России зарегистрированы, по данным 2ГИС, более 34,7 тысячи заведений общепита. Прирост за год составил 5,5 %.

Источник: «РБК»