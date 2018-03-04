2 марта состоялся закрытый показ новой серии мультфильма про Простоквашино. Отрывок из мультика в своем инстаграме опубликовал Иван Охлобыстин, который озвучивал почтальона Печкина.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Мар 2, 2018 в 7:12 PST

Кота Матроскина в мультфильме озвучивает Михаил Ефремов, пса Шарика — Гарик Сукачев, а маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова.

Новые серии мультфильма будут показывать с 1 апреля на YouTube-канале «Союзмультфильма». Планируется, что до 2020 года их выпустят 30 штук. В осовремененный сюжет «Простоквашино» ввели два новых героя — младшую сестру Дяди Федора Веру Павловну и мутировавшее животное Тама-тама, похожее на лису. Ее происхождение будет расследовать почтальон Печкин.

По словам Эдуарда Успенского, мультфильм в целом сделан некачественно: «Бред какой-то. Там в общем плохо сделано». В ближайшее время автор рассказа собирается подать на «Союзмультфильм» в суд: «Когда расходы этой фирмы превысят определенную сумму, тогда можно будет подавать на них, как на уголовников».