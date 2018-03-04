Синоптики предупредили об очередном похолодании в ночь на ближайший вторник, 6 марта.

Уже завтра, 5 марта, балканский циклон, который принес небольшое потепление, сменится холодным полярным воздухом. «В ночь на вторник, благодаря усилению антициклона, осадки прекратятся, облака поредеют, и ударят трескучие для марта морозы», — рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Гидрометцентр из-за снега объявил на понедельник «желтый» уровень погодной опасности, что означает: погода потенциально опасна.

Температура ночью с 5 на 6 марта в Москве опустится до 20 градусов, а в Подмосковье — до минус 23, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Однако морозы продержатся недолго. В последующие дни температура станет повышаться, вместе с тем, вновь начнутся снегопады различной интенсивности.

Источник: Агентство «Москва»