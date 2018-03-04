Эксперты аналитической компании Asymco определили средний срок использования устройств от Apple.

4 года составляет средний срок эксплуатации техники Apple

В расчетах использовали открытую информацию корпорации Apple, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиарда смартфонов и компьютеров. Из них 750 миллионов устройств больше не используются.

При этом пользователи iPhone и Mac используют технику все более продолжительное время. Так, в 2008 году аналогичный показатель не превышал полутора лет.

Источник: РИА «Новости»