Обновленная информация: добавлено видео произошедшего

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем твиттере сообщила о нападении. Неизвестный мужчина облил журналистку водой с криками «Это за Жириновского».

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

По словам Собчак, имя нападавшего — Алан Дзуцев. По некоторым данным, он является личным помощником председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, депутата из столичного отделения «Единой России».

Инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева на выходе из Петровского путевого дворца. Полиция еще не приехала, несмотря на то что с момента вызова прошло более 40 минут. Мужчину помогла задержать личная охрана Горбачева и дворца.

UPD (17:35): Телеграм-канал Mash опубликовал видео произошедшего, снятое нападавшим.

Во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» 28 февраля у Собчак с Жириновским произошел конфликт, в ходе которого она облила его водой, а он ее обматерил. Ранее кандидаты в президенты прокомментировали стычку.