Активисты «Левого фронта» подали заявку на проведение 19 марта в Москве митинга для обсуждения итогов президентских выборов.

Акция запланирована на 18:00 на Пушкинской площади. В качестве альтернативных площадок организаторы предложили мэрии Тверской бульвар (у памятника Клименту Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар (у памятника Александру Грибоедову).

По словам координатора движения Сергея Удальцова, обсуждение итогов голосования пройдет под лозунгом «Нам нужны честные выборы!». Предполагается, что в акции примет участие до тысячи человек.

Источник: «Интерфакс»