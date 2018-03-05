Из-за аномального для начала весны снегопада 4 и 5 марта высота снежного покрова в Москве выросла с 42 до 55 сантиметров.

По данным главной городской метеостанции на ВДНХ, за неполные двое суток в городе выпало 13 миллиметров осадков — чуть менее 40 % месячной нормы, которая в марте составляет 34 миллиметра.

Максимальная высота сугробов в Москве зимой 2017–2018 годов зафиксирована 5 февраля — 55 сантиметров. За два дня снегопада тогда выпало 45 миллиметров осадков (или 125 % февральской нормы).

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что город после рекордных для начала весны осадков будет функционировать в обычном режиме, но могут возникнуть проблемы с вывозом снега.

Ранее сообщалось. что новый снегопад в регионе начнется вечером 7 марта и продлится в течение дня 8 марта.

Источник: «Интерфакс»