В App Store появилось мобильное приложение «МетроКомпас».

С его помощью можно найти станции метро в пределах выбранного радиуса. Сервис сам высчитывает расстояние и направление до них. Кроме того, приложение рисует на карте кратчайший маршрут до каждой станции.

В «МетроКомпасе» доступен весь Московский метрополитен, включая открытые станции Большой кольцевой линии. Приложение бесплатное. Скачать сервис можно здесь.

Источник: создатели приложения