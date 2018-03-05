Показывающий станции метро компас
В App Store появилось мобильное приложение «МетроКомпас».
С его помощью можно найти станции метро в пределах выбранного радиуса. Сервис сам высчитывает расстояние и направление до них. Кроме того, приложение рисует на карте кратчайший маршрут до каждой станции.
В «МетроКомпасе» доступен весь Московский метрополитен, включая открытые станции Большой кольцевой линии. Приложение бесплатное. Скачать сервис можно здесь.
Источник: создатели приложения
КомментарииПодписаться