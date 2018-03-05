Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал о готовности России к отключению от глобальной Сети и переходу на «великий фаервол».

Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально. Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким «китайским фаерволом». То, чем всех нас пугают. Но пока все живы герман клименко , советник президента по вопросам развития интернета

Одновременно с этим Клименко допустил, что у некоторых организаций все-таки возникнут проблемы в работе. «Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — пояснил советник.

Он также напомнил, что правительство требовало перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет еще в 2010 году, но, по его словам, пока из всех ведомств это поручение выполнила только Федеральная служба судебных приставов.

Ранее The Village рассказывал, сколько человек посадили в тюрьму или отправили в психиатрическую больницу за действия в интернете в 2017 году.

Источник: «Интерфакс»