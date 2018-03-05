В Басманном районе в центре Москвы подобрали площадку для строительства жилья по программе реновации.

Земельный участок расположен по адресу Токмаков переулок, владение 25. Площадь участка — 0,24 гектара. Сейчас он не застроен. Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью 4,8 тысячи квадратных метров и высотой не более 20 метров.

Согласно расчетам, строительство не превысит максимальных параметров функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана столицы.

The Village уже рассказывал, как выглядит первый дом по программе реновации.

Программа реновации в Москве предполагает снос устаревшего жилья, в основном хрущевок. В нее входит более 5 тысячи адресов. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.

Источник: РИА «Новости», Москомстройинвест