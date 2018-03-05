Роскомнадзор потребовал от издания «Агентство бизнес новостей» удалить с сайта фотографию с надписью на льду в Санкт-Петербурге «Против Путина». Акцию провели волонтеры штаба Ксении Собчак.

Представитель ведомства считает, что надпись могут расценить как агитацию, нарушающую закон о выборах. К тексту статьи у Роскомнадзора претензий не возникло.

«Агентство бизнес новостей» удовлетворило требование: теперь вызвавшая критику часть фотографии закрыта комментарием «Мы не можем показать лозунг протестующих по настоятельной просьбе Роскомнадзора».

Со слов чиновника ведомства, аналогичные рекомендации получили и другие СМИ. Фотографии с акции удалили петербургские издания «Росбалт» и «Деловой Петербург».

В ночь на 4 марта в Санкт-Петербурге задержали авторов надписи из городского штаба Ксении Собчак. Тогда же пожарная машина удалила «Против Путина» со льда.

Источник: «Агентство бизнес новостей»