«Яндекс» запустил раздел «Спецпроекты», в котором будет публиковать для журналистов статистику поисковых запросов компании на актуальные темы. Для первого проекта, приуроченного к 8 Марта, эксперты проанализировали, какие вопросы, связанные с женщинами, чаще всего задают россияне.

Выяснилось, что пользователи ищут первых женщин в различных профессиях. Например, женщин космонавта, президента, программиста и даже женщину, поймавшую пулю зубами.

Во втором рейтинге представлены популярные запросы со словами «можно» и «женщина». Среди лидирующих запросов: «Можно ли женщине отмечать 40 лет», «Можно ли женщине ходить в церковь в брюках», «Можно ли усыновить ребенка незамужней женщине в России», «Можно ли посещать храм в критические дни», «До скольких лет можно рожать», «Можно ли крестить ребенка беременной женщине».

Пользователи часто спрашивают также, какой должна быть девушка, что она должна знать, а также ищут списки книг и фильмов, обязательные для каждой девушки.

В другой список попали запросы со словами «что делать, если» и «девушка». Пользователи спрашивают «Что делать, если бросила девушка» или «Что делать, если девушка не отвечает взаимностью», а также «Что делать, если девушка забеременела» и «Что делать, если девушка опаздывает».

Россиян интересует также, как правильно разговаривать с женщиной. Здесь среди популярных вопросов: «Что сказать девушке, чтобы она растаяла», «Как сказать девушке, что я ее люблю», «Что сказать девушке, чтобы она влюбилась» и «Как сказать девушке, что мы расстаемся».

За помощью в «Яндекс» обращаются и насчет феминизма. В частности, граждан интересует, что такое радикальный и интерсекциональный феминизм. Россияне также ищут, как называется феминизм у мужчин.

Источник: «Яндекс.Спецпроекты»