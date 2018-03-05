Издание Sports.ru выпустило игру-тест «Найди мяч на поле», посвященную футбольному матчу «Спартак» — «Локомотив». В ней нужно обнаружить мяч на скриншоте трансляции матча.

Игра Sports.ru появилась после жалоб зрителей матча, которым в трансляции было трудно различить желтый мяч на заснеженном поле. Усложнила ситуацию белая форма футболистов «Локомотива».

В игре на момент написания статьи приняли участие больше 50 тысяч человек. Только 28 % пользователей из семи предложенных вариантов указали верную точку.

Sports.ru раскритиковало решение использовать мяч желтого цвета и назвало две возможные причины произошедшего: либо в Российской футбольной премьер-лиге забыли закупить красные мячи, либо у Nike (мячами этой компании играют в России) нет соответствующей модели.

Мяч для зимнего футбола может быть любого цвета, кроме белого, однако классические модели, как правило, яркие — красного или оранжевого цвета.

Источник: Sports.ru