Москва стала лидером рейтинга качества жизни российских регионов. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития.

Второе и третье место, как и в прошлом году, достались Санкт-Петербургу и Московской области, добавила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Улучшение качества жизни глава департамента Владимир Ефимов связывает с увеличением объемов производства и снижением уровня безработицы. Чиновник отметил динамичное развитие малого и среднего бизнеса в столице, а также приток иностранных инвестиций.

Источник: Агентство «Москва»