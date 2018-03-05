В МТС «удивлены» заявлением Федеральной антимонопольной службы о возбуждении дела по подозрению в необоснованном завышении цен на роуминг. Об этом сообщили представители оператора связи.

МТС с 28 февраля отменил все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов. Отмена сборов на всех тарифах произойдет до конца весны, как того требовал регулятор, заверили в компании.

По новым правилам, на клиентов, которые выезжают за границу своего домашнего региона, распространяются домашние расценки. «Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи: если абонент звонит в другой город или принимает междугородный звонок, то он оплачивает это соединение», — добавили в пресс-службе.

В МТС выразили готовность дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона» за высокие цены звонков по России. Операторы обязуются устранить разницу в стоимости услуг между «домашним» регионом и в поездках, не ухудшив при этом положение абонента.

Источник: «РБК»