Самые популярные у пользователей «Кинопоиска» фильмы 2017 года
«Яндекс» выложил рейтинг фильмов, которым пользователи–женщины и пользователи–мужчины поставили наивысшие оценки на сайте «Кинопоиска» в 2017 году.
Десятка любимых фильмов женщин в прошлом году выглядит следующим образом:
Место
Фильм
«Тайна Коко»
«Ла-Ла Ленд»
«По соображениям совести»
«Зверополис»
«Твое имя»
«Собачья жизнь»
«Тор: Рагнарек»
«Лев»
«Стражи Галактики. Часть 2»
«Время первых»
Высокий балл получили у женщин также «Дюнкерк», «Вторая жизнь Уве», «Одержимость», «Идеальные незнакомцы», «Аритмия», «Меч короля Артура», «Скрытые фигуры», «Нелюбовь», «Бегущий по лезвию 2049» и «Моана».
Топ-10 самых популярных картин у мужчин не сильно отличается от выбора женщин:
Место
Фильм
«Тайна Коко»
«Ла-Ла Ленд»
«По соображениям совести»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Твое имя
«Зверополис»
«Одержимость»
«Тор: Рагнарек»
«Дурак»
«Логан»
Среди понравившихся мужчинам картин, кроме того, «Омерзительная восьмерка», «Вторая жизнь Уве», «Стражи Галактики. Часть 2», «Аритмия», «Идеальные незнакомцы», «Время первых», «Головоломка», «Собачья жизнь», «На игле» и «Лев».
Источник: «Яндекс.Спецпроекты»
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