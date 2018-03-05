«Яндекс» выложил рейтинг фильмов, которым пользователи–женщины и пользователи–мужчины поставили наивысшие оценки на сайте «Кинопоиска» в 2017 году.

Десятка любимых фильмов женщин в прошлом году выглядит следующим образом:

Место Фильм

«Тайна Коко»

«Ла-Ла Ленд»

«По соображениям совести»

«Зверополис»

«Твое имя»

«Собачья жизнь»

«Тор: Рагнарек»

«Лев»

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Время первых»

Высокий балл получили у женщин также «Дюнкерк», «Вторая жизнь Уве», «Одержимость», «Идеальные незнакомцы», «Аритмия», «Меч короля Артура», «Скрытые фигуры», «Нелюбовь», «Бегущий по лезвию 2049» и «Моана».

Топ-10 самых популярных картин у мужчин не сильно отличается от выбора женщин:

Место Фильм

«Тайна Коко»

«Ла-Ла Ленд»

«По соображениям совести»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Твое имя

«Зверополис»

«Одержимость»

«Тор: Рагнарек»

«Дурак»

«Логан»

Среди понравившихся мужчинам картин, кроме того, «Омерзительная восьмерка», «Вторая жизнь Уве», «Стражи Галактики. Часть 2», «Аритмия», «Идеальные незнакомцы», «Время первых», «Головоломка», «Собачья жизнь», «На игле» и «Лев».

Источник: «Яндекс.Спецпроекты»