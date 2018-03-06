По итогам 2017 года число умерших в России превысило количество родившихся на 8 %. В 17 регионах показатели расходятся в 1,5–1,8 раза. В 2016 году эта разница в целом по стране составляла всего 0,1 %.

По данным Росстата, в 2017 году в России умерли 1,824 миллиона человек, что на 67 тысяч меньше, чем в 2016-м. Число родившихся также сократилось — с 1,888 миллиона до 1,690 миллиона. Естественный прирост населения наблюдался лишь в 27 регионах против 39 в 2016 году.

По предварительной оценке, численность населения России на 1 января 2018 года составила 146,9 миллиона человек. За предыдущие 12 месяцев она увеличилась на 0,05 %, или 77,4 тысячи жителей. В 2016 году этот показатель составил 0,18 %, или 259,7 тысячи человек. Компенсировать естественную убыль населения помогла миграция.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что со времен Великой Отечественной войны падение рождаемости повторяется каждые 25 лет. По его словам, сейчас молодых женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России стало меньше примерно на треть. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец уточняла, что снижение рождаемости обусловлено как численностью женщин в фертильном возрасте, так и уровнем финансового благополучия населения.

Источник: Росстат