Первый канал покажет в «день тишины» 17 марта художественный фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым» про события Крымской весны в феврале-марте 2014 года. Накануне Дня выборов президента запрещена любая агитация в СМИ.

В основе сюжета — история любви парня из Севастополя и украинской журналистки. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении. Картина создавалась при поддержке министерства обороны, министерства культуры, Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

«В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на Майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами. В нашем фильме мы пытаемся понять, как так произошло, что нас смогли искусственно, насильственно развести», — рассказал об идее создания режиссер Алексей Пиманов.

Ранее сервис «Кинопоиск» рассказал об искусственном завышении рейтинга ожидания фильма «Крым» при помощи взломанных аккаунтов пользователей сайта. Для продвижения фильма использовали лозунг ЛГБТ-акций «Любовь сильнее ненависти».

Источник: ТАСС