Американская авиакомпания Delta не станет возобновлять прямые рейсы из России в США в нынешнем летнем сезоне. Перевозчик сократил расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока за рубеж. До сих пор компания вводила перелеты в высокий сезон.

«Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение», — объяснили в компании.

Сейчас пассажиры могут летать из России в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM. Прямые рейсы выполняет только «Аэрофлот», который увеличит количество рейсов в Майами до четырех в неделю, а в Нью-Йорк — до трех и поставит более вместительные самолеты на маршрут в Лос-Анджелес.

В Российском союзе туриндустрии предсказывают рост стоимости билетов «Аэрофлота» на фоне решения Delta. Авиаперевозчик, в свою очередь, заверил, что уход Delta не скажется на тарифах. К тому же до половины перелетов между Россией и США выполняют европейские и ближневосточные перевозчики через их хабы.

Глава Infomost Борис Рыбак согласен, что на ценовые сегменты экономкласса решение Delta не повлияет, однако может вызвать рост цен на билеты в премиальных сегментах.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году россияне совершили 127,6 тысячи туристических поездок в США, что на 16,3 % больше, чем годом ранее.

Источник: «Коммерсантъ»