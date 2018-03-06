Двести муниципальных депутатов из 58 районов Москвы обратились с открытым письмом к кандидатам в президенты с просьбой «использовать свой политический вес» для отмены муниципального фильтра на выборах глав регионов.

Сбор подписей организовал штаб Дмитрия Гудкова. Экс-депутат Госдумы ранее помог независимым кандидатам добиться успеха на муниципальных выборах, а теперь намерен сам принять участие в выборах мэра Москвы в сентябре.

В открытом письме отмечается, что муниципальный фильтр противоречит принципам демократии, поскольку кандидатам на региональных выборах приходится собирать подписи представителей правящей партии. «Значит, выборы превращаются уже не в выборы, а в борьбу с соперниками, выбранными властью», — подчеркивают авторы документа.

По мнению муниципальных депутатов, допуск на выборы — это «заслуга власти». «Когда ей нужно — пустят, когда не нужно — запретят, пусть даже все будет сделано юридически безупречно», — говорится в письме. Представителей «Единой России» среди присоединившихся к документу нет, заметил Гудков.

Ранее движение «Голос» сообщило об использовании властями муниципального фильтра для отсева неугодных кандидатов.

Источник: Дмитрий Гудков