Политик Алексей Навальный выложил новое расследование, в котором рассказывает про элитный жилой дом в Подмосковье, одна сторона которого замурована. Сделано это для того, чтобы жильцы не могли смотреть в сторону усадьбы первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.

Речь идет о зданиях жилого комплекса «Сколково парк», окна которого могли бы выходить на особняк Шувалова. Усадьба построена архитектурным бюро SPEECH Сергея Чобана на месте бывшей государственной дачи в поселке Заречье в Одинцовском районе.

В статье-презентации комплекса, которую удалили с сайта бюро (копия сохранилась в кэше), говорится, что на стройку накладывалось много ограничений. В частности, с одной стороны ЖК запрещалось делать окна «по соображениям безопасности». В материале уточняется, что такие меры приняли во избежание вида на частное землевладение. Часть квартир поэтому спроектировали односторонними, а один из корпусов пришлось вовсе развернуть относительно оригинального проекта.

Стоимость усадьбы Шувалова Навальный оценил в 8–10 миллиардов рублей.

Источник: YouTube